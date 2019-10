El próximo sábado 19 de octubre, Rafa Nadal y Xisca Perelló se darán el 'sí, quiero' en Pollença (Mallorca). Y aunque la lista de invitados promete estar llena de rostros conocidos hay uno de ellos que ha logrado destacar mucho más de lo que esperábamos.

Se trata de Maribel, la hermana del tenista que además es íntima amiga de la novia. Durante años hemos podido comprobar como el mayor apoyo de Rafa en todos sus campeonatos han sido su prometida y su hermana, que le acompañaban desde la grada en todo momento torneo tras torneo.

Maribel Nadal y Xisca Perelló | Getty

Pero las cuñadas no solo pasan tiempo junto a Rafa, también comparten confidencias entre tardes de compras y paseos en yate. ¿Por qué podría ser la otra protagonista de la ceremonia? Pues porque Maribel cuida hasta el más mínimo detalle de los looks que escoge para cada aparición pública. Vamos como una buena Influencer, pero con una notable diferencia: No tiene redes sociales.

Pero lo curioso es que Maribel y Xisca no son solo cuñadas, también mejores amigas. Ambas iban juntas al colegio, un centro educativo religioso situado en Manacor, y allí forjaron su amistad, que después derivó en que Xisca se enamorara del hermano de Maribel, Rafa. Bonito, ¿Verdad?

Tan solo nos queda esperar con que outfit nos sorprenderá en esta ocasión Maribel para la boda, que cabe recordar que será de mañana y que por protocolo tanto ella como la madre pueden ir vestidas de largo.

