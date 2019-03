Gonzalo Higuaín se pelea a la salida de una discoteca en Ibiza

Mientras que durante el invierno los futbolistas se aferran a rígidas disciplinas impuestas por los clubs de fútbol, en verano dejan todo eso atrás para desmadrarse y cometer todo tipo de excesos. El último en hacerlo ha sido el jugador argentino Gonzalo Higuaín, quien ha protagonizado una pelea a la salida de la popular discoteca Pachá Ibiza, como se puede ver en el vídeo publicado por El Mundo.

El altercado se ha producido a primera hora de la mañana, cuando un chico ha reconocido al futbolista a la salida del local y le ha pedido una foto. Cuando Higuaín se ha negado educadamente, los amigos del chico han comenzado a insultar al jugador, quien no ha podido evitar alterarse y perder las formas frente a los jóvenes.

"Anda, que no metes ni un penalti", fue la frase que hizo enfadar al jugador, quien reaccionó con un "Tú a mí no me dices eso" acompañado de gestos violentos. Cuando se percató de que el altercado estaba siendo grabado, increpó a uno de los jóvenes con un "Borra el vídeo o te arranco la cabeza". A pesar de todo, los acompañantes de Higuaín consiguieron sacarle del lugar antes de que la pelea llegase a las manos.