El gol de Saúl Ñíguez ante el Bayern de Múnich lo convierten en el futbolista del momento

Saúl Ñíguez lleva el fútbol en la sangre. Su padre fue delantero del Elche y sus hermanos también se dedican a este deporte pero no han conseguido despuntar tanto. Precisamente el gol de ayer se lo dedicó a su hermano Aarón, jugador del Sporting Braga, por su cumpleaños.

Aunque ahora lo veamos triunfar en el terreno, el camino hacía el éxito no ha sido fácil. "Me robaban botas, comida y me castigaban", confiesa sobre sus inicios en la cantera del Real Madrid. Pero nunca se achicó y siempre estuvo seguro de su potencial, "desde pequeñito tenía mucha confianza en mí", revela. Además de los complicados inicios, el futbolista tuvo que superar un golpe en el riñón ante Bayer Leverkusen donde tuvo que ser operado para retirarle el catéter. Pero como deportista de élite también supo salir de esa y ofrecer la mejor versión de sí mismo.

Pero más allá del fútbol, Saúl es un chico de 21 años que está muy unido a su familia y le encantan los animales. Tanto es así, que hizo un safari por Tailandia. Además, es un gran fan de la dieta mediterránea. Ñíguez es colchonero de corazón aunque sus inicios estuvieron en el equipo merengue.