El viral beso de Gisele Bündchen a Tom Brady para celebrar la victoria de su marido en la Super Bowl

Tom Brady es ya toda una leyenda del fútbol americano. Y no sólo por haber conseguido su séptimo anillo tras ganar la Super Bowl, sino porque esta vez lo ha hecho con los Tampa Bay Buccaneers, el equipo por el que fichó el año pasado tras toda una carrera en The Patriots, y con el que ahora ha conseguido todo un hito al llevarlos a la victoria.

Pero, sin duda alguna, el momento en el que su mujer, la supermodelo Gisele Bündchen se lazó a sus brazos para plantarle un beso, que ya se ha hecho viral, para celebrar el momentazo, fue sin duda uno de los momentos más virales de la noche.

El viral beso de Gisele Bündchen y Tom Brady | Gtres

Y es que el matrimonio ha sabido encontrar el equilibrio perfecto. Iniciaron su relación en 2006 y justo dos meses después salía a la luz que la exnovia de Tom, la actriz Bridget Moynahan, estaba embarazada del deportista. Esto supuso un duro golpe para la pareja, que finalmente decidió seguir adelante con la relación, casarse tres años después, y a día de hoy, forman una familia feliz con dos hijos más fruto de su matrimonio.

Toda la familia al completo quiso apoyar a Tom en una noche tan especial, y juntos lo celebraron a pie de campo. No obstante, a pesar de parecer todo tan perfecto, también han tenido que superar obstáculos. De hecho el propio Brady revelaba en una entrevista con Howard Stern hace un tiempo: "Hace dos años, Gisele no estaba satisfecha con nuestro matrimonio. Necesitaba un cambio. Me dijo que aunque la situación funcionara para mí, no lo era lo mismo para ella. Y es que a veces en una relación te encuentras en un punto en el que todo funciona para ti pero lo importante es que la relación funcione para los dos. Hay que trabajar en las dos partes para que sea sostenible".