Gerard Piqué y Shakira vuelven a derrochar amor, esta vez en Grecia

Otra vez hemos podido ser testigos de cómo Shakira y Piqué derrochan amor en tierras lejanas. Estos chicos no paran de darnos imágenes en las que aparecen desatados por la pasión...

En esta ocasión ha sido en alta mar, en la isla de Mikonos, en Grecia. Allí ha sido donde la colombiana y Gerard Piqué han meneado las caderas, se han besado, se han tocado,... Estos chicos deben estar agotados de tanto derroche.

La pareja está disfrutando de unas merecidas vacaciones, tras la Liga y los conciertos de la cantante. Después de verles como dos turistas más en Israel, ahora han preferido disfrutar de playa y sol. En el barco no habrán hecho ‘cortinoning’ pero estamos seguros que el no haya cortinas en alta mar no ha sido un problema para que estos dos no puedan dar rienda suelta a su fogosa pasión.