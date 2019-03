Gerard Piqué: "Shakira sufre por mí"

Nuestro futbolista más famosos del momento, Gerard Piqué, ha concedido una entrevista para el diario El País. El jugador del FC Barcelona confiesa que fue un niño feliz y siempre tuvo claro que quería jugar al fútbol, aunque no soñaba con llegar a un equipo de primera.

Piqué, no sólo declara que pierde los vientos por la cantante más sexy, sino que quiere triunfar más y más... El azulgrana asegura que sueña con ser presidente del Barça. Aunque se le resistió la Copa del Rey, apuesta alto... ¡Cuidado Piqué, que la avaricia rompe el saco!.

Pero ahí no acaba todo, parece que Piqué se cree un fuera de serie y considera que su madre es una mujer afortunada por tener un hijo tan extraordinario como él. ¡La verdad que en esto te damos la razón! Aunque, Gerard... No tienes abuela.

"Siempre me ha gustado destacar y ser diferente" es otra de las perlas que el blaugrana suelta en la entrevista. Y no nos extraña, porque últimamente entre su romance con la colombiana y su "piquetón" el catalán no deja de ser portada.

Pero lo mejor de la entrevista fue cuando el periodista le preguntó por la música que escuchaba antes de los partidos y su respuesta fue tajante “A Shakira”.

Aunque la declaración que más nos ha gustado es la que habla de su novia cuando le preguntaron por los insultos a los que a vecs está expuesto: "Shakira sufre por mí, aunque si la tuvieran delante, la pedirían un autógrafo”