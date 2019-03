Gerard Piqué se pelea con un paparazzi y acaba con el labio partido

¡A Gerard Piqué le han partido el labio en una pelea! Aunque el futbolista pretendía pasar un día lleno de diversión, junto a Shakira y a su hijo Milan en un parque acuático de Barcelona, acabó peleándose con un paparazzi y con el labio partido. ¡Qué fuerte!

Aunque Piqué y Shak iban a pasar un día familiar, acompañados de su peque, del hermano de la colombiana, y de un asistente del futbolista, el día se torció cuando apareció un paparazzi con el que Gerard ya había tenido un encontronazo en otra ocasión. Al pedirle explicaciones por su presencia, Piqué no pudo evitar acabar en pelea y con un golpe que le partió el labio, mientras el fotógrafo se quejaba de contusiones.

Al parecer, había una turista presente que se dedicó a grabar la escena con el móvil, aunque esas imágenes no se han difundido todavía. Además, tanto Piqué como el paparazzi decidieron no poner denuncia para que este asunto no vaya más allá.

Esto ocurre justo después de que Shakira asegurara que su chico sería algún día presidente del Barça, y ella la primera dama. ¡Cómo va a ser Piqué el presi con tan poca paciencia!