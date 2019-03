Gerard Piqué imita a Frank Sinatra y le dedica la canción ‘I've got yoy under my skin’ a Shakira

LA INTERPRETA EN EL FILO DE UNA PISCINA INFINITA

No sabemos en qué paradisíaco lugar estarán pasando sus vacaciones Gerard Piqué y Shakira puesto que no lo han desvelado. La semana pasada sabemos que estuvieron en Dubái, a dónde fueron para que la cantante actuara en un show privado. Ahora hemos podido ver al futbolista interpretando el tema ‘I’ve got you under my skin’ de Frank Sinatra desde el filo de una piscina infinita mientras la colombiana le graba entre risas. Toda una serenata de amor para la madre de sus dos hijos, Milan y Sasha.