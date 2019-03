Gerard Piqué gana 40.950 euros jugando al póker

No. Esta vez no se trata de una noticia 'waka-waka'. En esta ocasión Gerard Piqué se ha valido por si mismo para acaparar todas las portadas. ¿Qué ha hecho esta vez? Pues ganar al póker. Pero no se trata de una 'timba' casera con los amigos sino de un torneo europeo celebrado en Barcelona. Así que os podéis imaginar que la cantidad a ganar no fue una propinilla, no... ¡Se llevó al bolsillo 40.950 euros!

Su apuesta inicial también fue jugosa, claro: 5.000 euros de entrada que a pesar de que para un deportista de élite no sea mucho, es un 'pastizal'. Pero claro, quien no arriesga no gana, así que el jugador puso toda la carne en el asador y le salió muy bien la jugada.

Lo que está claro es que a Piqué la vida le sonríe: eso de "afortunado en el amor, desafortunado en el juego", no va con él. Se forra jugando al póquer y Shakira sigue estando a su lado. ¿Y quién no? Si no hace más que ganar dinero por todos los lados...