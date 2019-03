Gerard Piqué: ‘Estoy enamorado’

La rueda de prensa de Piqué para HE by Mango ha dado mucho de sí y no por lo guapísimo que estaba el futbolista, sino por las suculentas declaraciones lanzadas por el astro futbolero.

La pareja oficial de Shakira ha roto el silencio tras el que escondía su waka romance. Gerard se muestra feliz y enamorado, así de contundentes han sonado las declaraciones del futbolista culé: “Estoy en un momento muy feliz de mi vida. No se si el más feliz, pero disfruto de un momento muy bueno. Estoy en el mejor club del mundo, en la mejor selección…y estoy enamorado.”

De piedra nos hemos quedado con la última frase ‘estoy enamorado’. Cuánto tiempo hemos esperado para escuchar las palabras de deportista. Con naturalidad y soltura Piqué ha contestado a las preguntas que atañían a su relación con la colombiana.

Incluso cuando le preguntaron el por qué de su aparición en el vídeo musical de Shakira, ‘Waka-waka’ mostró su faceta más divertida y juguetona. No le tembó la voz al decir que la idea fue de la cantante, pero que fue la profesionalidad de la misma quien la guió en todo instante, a lo que añadió una sonrisa picarona.

Tampoco quiso comparar el beso, recientemente aparecido en la revista ‘Caras’, con el de Iker y Sara, pero sí que negó que sus amigos estuvieran detrás de la publicación de dicha foto. Enamorado, sonriente y relajado apareció Piqué para promocionar la nueva campaña de Mango para la que ha prestado su imagen, parece que la colombiana ha llegado a Barcelona para convertir la vida de Piqué en un cuento de hadas.