Gerard Piqué acude al concierto de Beyoncé mientras Shakira está de promoción en Estados Unidos

Beyoncé tan sólo ha ofrecido un concierto en España y sus entradas se terminaron en un abrir y cerrar de ojos. Pero uno de los afortunados en conseguir un pase fue Gerad Piqué que acudió a ver a la cantante junto a su compañero de equipo Alexis Sánchez, según informa Vanitatis.

Al parecer el futbolista quería pasar desapercibido ya que estuvo todo el tiempo tapándose con la capucha de la chaqueta para que nadie le viese, algo que no le sirvió de nada ya que sus admiradores no dejaron de fotografiarle en todo momento. ¿Será que Shakira no estaba al corriente de esto?

En el concierto también estuvo Leo Messi acompañado de su mujer Antonela Rocuzzo, que estuvieron muy atentos a Beyoncé en todo momento. A diferencia de Piqué, Messi y Antonella no se escondieron de la gente en ningún momento. ¿Sería que no quería que la colombiana se percatase de que estaba entre el público de una de sus contrincantes?