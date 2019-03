Georgina Rodríguez agradece a Cristiano Ronaldo su apoyo con un poema de amor

Georgina Rodríguez ha compartido un romántico texto de la escritora Patricia Benito que parece estar dedicado a Cristiano Ronaldo, después de que este le defendiera frente a una cadena de televisión española que la había estando criticando por su oscuro pasado.

Estos criticaban que haber tenido un cambio radical de vida ha hecho que Gio se olvidara de la situación precaria que su familia ha estado atravesando, y así ganarse el título de "interesada y prepotente" por parte de algunas de sus antiguas amistades.

Unas declaraciones que el portugués no aceptó, enviando un fuerte mensaje para proteger a su pareja. Un gesto que Georgina ha querido agradecer a través de su Instagram Stories con un poema de amor que refleja su felicidad de tener en su vida a una persona como Ronaldo: "Me enamoré de mis ganas de temblar. De los mimos, las risas, los secretos. De abrazarte por detrás hasta que te duermas, mientras le devuelvo todos los besos a tu cuello.De la paz de después. Me enamoré de no poder dormir si no nos tocábamos. De despertarnos a mitad de la noche para volver a la casilla de salida, medio dormidos. Como en un parque de atracciones sin colas, siempre quieres repetir. De no contarte mis días malos porque no quiero perder el tiempo. De prepararme para una primera cita en cada cena; en cada cerveza".