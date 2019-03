Gareth Bale, el nuevo fichaje del Real Madrid tiene dueña: Emma Rhys-Jones

EL NUEVO FICHAJE DEL REAL MADRID

La nueva promesa del Real Madrid ya está aquí. Gareth Bale es el fichaje estrella del equipo blanco esta temporada. ¿Tomará el relevo de 'CR7' y nos hará babear como él tanto dentro como fuera del campo? ¡Seguramente! Porque aunque no le veáis muy atractivo al principio, según pasan los minutos va ganando puntos. Aunque chic@s, no os emocionéis mucho porque Bale tiene novia desde hace once años. ¡Qué lástima!