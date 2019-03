Las fotos de la boda Disney de Serena Williams y Alexis Ohanian

Serena Williams y Alexis Ohanian se casaron el pasado jueves en Nueva Orleans n una espectacular boda que ha costado cerca del millón de dólares. Muchos fueron los invitados famosos que acudieron al enlace entre los que destacaban: Kim Kardashian, Colton Haynes, Beyoncé, Eva Longoria o la editora de Vogue USA Anna Wintoir.

Tras las imágenes de los 250 invitados, ahora hemos podido ver las primeras fotos de la pareja tras convertirse en marido y mujer. Han sido los mismos protagonistas quienes han subido estas imágenes a sus respectivas cuentas de Instagram.

Además, el novio quiso dedicar a Serena unas preciosas palabras donde le dice: "Eres la mejor de todos los tiempos, no solo en el deporte, estoy hablando como madre y como esposa. Estoy muy emocionado de escribir tantos capítulos más de nuestro cuento de hadas juntos. A lo largo de mi vida no me había dado cuenta pero estaba esperando este momento. Todo lo que hice, todo lo que me enorgullece en mi carrera, y en mi vida, durante los últimos 34 años, palidece en comparación con lo que estamos haciendo hoy. Estoy muy agradecido, y estoy tan enamorado", escribe.

Además, hemos podido ver el vestido que escogió la tenista para esta gran ocasión. Serena se decantó por un look al más puro princesa Disney donde destacaba la pomposa falda del vestido y la capa al estilo Elsa de Frozen firmado por Alexander MQueen. Ya en la celebración, la deportista se cambió de vestido luciendo en esta ocasión un diseño de Versace más ajustado y bordado con plumas en la parte baja del vestido.

La boda, que ha tenido como temática 'La Bella y la Bestia', ha sido un paso más en la relación de Serena y el cofundador de Reddit, que hace tan sólo unos meses dieron la bienvenida a su hija Alexis Olympia.