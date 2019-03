Flavio Briatore desmiente que se haya operado la cara y alega su cambio físico a la brisa marina

Hace un mes la mujer de Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, publicó una foto en Instagram con un hombre desconocido que resultó ser finalmente su esposo, y es que el magnate italiano lucía un aspecto completamente diferente al que nos tenía acostumbrado. Además de estar más delgado su cara había cambiado por completo: la papada, arrugas e incluso su nariz eran distintas a las de antes.

Pronto empezó a comentarse que Briatore había recurrido a la cirugía para tener una imagen mucho más juvenil, pero Flavio ha desmentido que el se haya operado y alega estos cambios a una dieta estricta y a que ha pasado mucho tiempo en la playa.

"Solo he realizado una dieta muy estricta y he perdido muchos kilos, casi ocho", decía en una entrevista en la radio. Para seguir comentando que ha pasado mucho tiempo en la costa últimamente y que la brisa marina "es buena para la piel". "Yo no me hecho ningún retoque, cuando me vean en persona, verán que sigo siendo el mismo", concluía al respecto.