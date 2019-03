Fernando Llorente jugó con la camiseta equivocada

El guapísimo delantero de la Federación española, Fernando Llorente, protagonizó un despiste más que sonado. Saltó al campo a enfrentarse contra Lituania con la camiseta del mundial, es decir sin la estrellita que les acredita como campeones del mismo.

Aunque la culpa no fue del futbolista, sino de los que se encargan de ello, al jugador no le hace falta ninguna camiseta con estrellita ya que el brilla por si sólo. Aunque si tanto problema les causaba ver Fernando correteando por el campo con la camiseta equivocada... desde aquí lanzamos una idea que seguro que gana fans por segundos. Queremos a Llorente jugando sin camiseta. No sólo nosotros nos hemos hecho eco de este hecho, ya que se ha convertido en trending topic hasta dos veces en Twitter. Este chico, por unas razones u otras, va a dar mucho que hablar.

El jugador del Athletic de Bilbao no sólo es un crack en lo suyo, sino que es guapo, simpático y además... tiene un cuerpazo. Nosotros, en nuestra inmensa generosidad, os hemos preparado una selección de sus mejores momentos y os dejamos juzgar, con vuestros ojitos, si está mejor con o sin camiseta.