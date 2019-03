Fernando Alonso publica una romántica foto junto a Lara Álvarez en Instagram

Fernando Alonso no está pasando por su mejor etapa en el terreno profesional, aunque no así en lo personal. A pesar de que el piloto está viviendo su peor año desde que debutó en la Fórmula 1, no pierde la sonrisa. La culpable de su alegría es la presentadora Lara Álvarez, a quien ha declarado su amor una vez más a través de Instagram.

El piloto de McLaren ha publicado una fotografía en blanco y negro en la que recuerda las idílicas vacaciones que él y la periodista han pasado este verano recorriendo Estados Unidos. Junto a la instantánea, Fernando ha escrito un romántico mensaje en el que deja claro que su chica es una 'mujer récord', y lo ha hecho el mismo día que se cumplen diez años desde que él conquistase su primer título en la categoría reina del automovilismo: "Que pequeñas son nuestras manos para todo lo que la vida nos regala... #suerteDeVida #equipoA #🔒 #mujerRécord".

Esta romántica declaración se ha producido después de que Flavio Briatore, mentor e íntimo amigo de Alonso, haya comentado durante el Gran Premio de Japón que "habrá que ir preparando una fiesta para Fernando", en una clara alusión al posible compromiso adquirido por el piloto y la presentadora durante su viaje veraniego. ¿Veremos pronto a Lara vestida de blanco y caminando hacia el altar?