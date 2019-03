Fernando Alonso y Lara Álvarez se reencuentran en Londres

Fernando Alonso y Lara Álvarez se han convertido en los protagonistas de la portada de ¡Hola!, la publicación trae en exclusiva las imágenes del apasionado y romántico reencuentro de la pareja del momento.

Unas imágenes en las que podemos ver a la pareja paseando de lo más acaramelados dedicándose tiernas sonrisas, y es que como confesó recientemente la presentadora: "No puedo ocultar que vivo un momento maravilloso. No se me quita la sonrisa de la cara". ¡Ni que lo diga!

Después de dar la bienvenida al nuevo año en Nueva York, el piloto de Fórmula 1 se quedó en Londres, donde se encuentra la sede de su nueva escudería, mientras que la presentadora voló a Madrid para ponerse al frente del nuevo programa que presenta. Pero ahora, ambos han hecho un hueco en sus agendas y han disfrutado de su amor en la capital londinense.