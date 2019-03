Fernando Alonso habría roto con Lara Álvarez porque "no se fiaba" de ella

La inesperada ruptura de Fernando Alonso y Lara Álvarez nos ha dejado a todos pasmados y las especulaciones acerca de las razones que han llevado a la pareja a tomar esta decisión han crecido como la espuma. En principio, las causas han sido la distancia y los motivos profesionales, aunque ahora parece que hay algo más.

El periodista Antonio Rossi reveló en el programa de televisión en el que colabora que al parecer Fernando le pidió a Lara que abandonara su trabajo como presentadora y le acompañara a tiempo completo en sus carreras alrededor del mundo. Sin embargo, los problemas comenzaron por la desconfianza que el piloto tenía en su novia.

"Él es muy reacio a dar su opinión a los medios de comunicación y lo lleva tan mal que ha llegado a dudar de Lara porque estaba convencido de que era ella y su entorno los que filtraban las informaciones que luego veíamos en reportajes en ¡Hola! Él ha llegado a mudarse de casa sin decírselo para evitar filtraciones. Fernando Alonso no se fiaba de Lara Álvarez. Pensaba que pasaba información", explicó el colaborador.

"A él no le gustaba la naturalidad con la que ella hablaba de su relación. Hubo una entrevista que le hicieron en la que, como la gente no se atrevía a preguntarle por su novio, llegó a decir '¿Me estáis preguntando por Fernando?’, y eso provocó el enfado de él, que le dijo: '¿Por qué tienes que hablar de mí?’", añadió. Una historia con la que otra de las colaboradoras no estuvo de acuerdo, ya que aseguró que Lara siempre "ha sido discreta y natural" a la hora de hablar de él y que Fernando "no lo ha podido soportar". ¡Qué culebrón!