Feliciano López tontea con la tenista Andrea Petkovic en Instagram: "Siempre has sido mi debilidad"

Feliciano López está atravesando una de sus mejores etapas a nivel personal y profesional. El tenista sigue inmerso en sus torneos y en sus viajes, de hecho durante su estancia en Viena, López aprovechó para cocinar un escalope vienés, algo que ha Andrea Petkovic le pareció muy apetitoso. El tonteo de ambos en Instagram nos ha dejado sin palabras.

"Una tarde diferente en Viena… Gracias al restaurante Plachutta", decía el tenista junto a la instantánea en la que aparece vestido de cocinero. "Macho, si no me haces el Wiener Schnietzel la próxima vez que te vea, me voy a cabrear", comentó Petkovic justo debajo del toledano.

Pantallazo del tonteo de Feliciano López y Andrea Pektovic | Instagram

No obstante, lo más llamativo fue la respuesta de Feliciano, que se lanzó a la piscina y le dijo: "Trato hecho. No quiero verte cabreada. Tú sabes que siempre has sido mi debilidad y por eso cocinaré para ti", junto con varios emoticonos típicos de enamorado. ¿Habrá pasado algo entre los tenistas? ¿Serán simplemente amigos?

No sabemos cómo está actualmente la vida sentimental de López, salvo que la guerra para divorciarse de Alba Carrillo continúa. Lo último que sabemos es que la modelo ha solicitado a los tribunales que se le ingresen 120.000 euros por los seis meses que vivieron en régimen de gananciales.