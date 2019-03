Feliciano López, nombrado el deportista más sexy de los Juegos Olímpicos

Los Juego Olímpicos de Londres están a punto de arrancar y, como no, l@s deportistas que competirán representando a sus países ya están siendo analizados al detalle. Pero entre tanto análisis, como iba a faltar el repaso a los más sexys de los juegos.

Medios estadounidenses como The Sun ya hna hecho sus apuestas y han dado la medalla de oro a un deportista ‘made in Spain’ como el más buenorro de entre los buenorros. Él no es otro que… ¡¡Feliciano López!! Sí, sí. El tenista español y ex de celebrities como María José Suárez o Úrsula Corberó se ha coronado como el dios del olimpo de estos juegos 2012.

Una lista en la que también se encuentran otros compañeros suyos de profesión como Rafa Nadal o Roger Federer pero que, después de muchas votaciones, ha sido el toledano quien se ha hecho con el trono.

Sin duda alguna, Feliciano está que se sale y que, una vez más, queda demostrado que lo español triunfa tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. ¡Olé por ti, Feli!