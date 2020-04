Feliciano López está pasando el confinamiento por el coronavirus en su casa de Madrid junto a su mujer, Sandra Gago. La modelo ha tenido que desmentir en estos días que estuviera embarazada después de que varios seguidores se lo preguntasen. De momento, la pareja pasa tranquila la cuarentena en su hogar.

Pero ahora el tenista ha querido publicar una emotiva carta publicada en el periódico ABC en la que habla con orgullo de su madre: "Mi madre, enfermera de profesión que ha superado la Covid-19 gracias a Dios, está deseando volver a su trabajo porque dice que ella ha escogido esa profesión y hacen falta muchas manos en estos momentos en su hospital".

Y añadía: "Entre muchas de sus enseñanzas, hay una que la llevo grabada en mi mente y me acompaña siempre. Cuando empecé a competir y perdía un partido, la decepción era tremenda y ella muchas veces me decía: 'Hijo, es un partido de tenis, los dramas de verdad son los que veo yo en el hospital'. ¡Gracias, mamá, por abrirme un poco los ojos! Confieso que en las derrotas más duras esas palabras me han ayudado a relativizar lo que significa perder un partido".

También ha dedicado unas palabras de admiración para sus abuelos, que tienen 88 y 90 años: "Me dicen que están muy bien pero a la vez preocupados por nosotros. Qué curioso, pienso que debería ser justo al revés. Después de lo que han pasado y ahora esto… Definitivamente, nuestros abuelos están hechos de otra pasta".

Seguro que te interesa...

El elegante vestido de novia de Sandra Gago en su boda con Feliciano López