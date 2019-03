Feliciano López, una delicia para la madre de Murray

Las pistas de tenis no sólo son campo de juego, también son un lugar ideal donde admirar músculos, sudor y guapérrimos de altura. Eso es lo que ha debido de pensar Judy, la madre de Murray, quien no duda en animar a su hijo en cada partido. Hazaña que no le impide admirar a sus contrincantes y más si entre ellos se encuentra uno de nuestros tenistas más atractivos: Feliciano López.

Judy Murray no tiene pelos en la lengua a la hora de alabar las cualidades físicas de Feli. Tanto es así que ya le ha bautizado con un nombrecito de lo más sugerente: 'Deliciano'. Y es que la mujer lleva razón: esa melena, esos ojitos azules y ese cuerpo, son un deleite para cualquiera.

Mira tú que listilla nos ha salido la señora... Va al campo a animar a su hijo pero, al mismo tiempo, no pierde la oportunidad de deleitarse con los cuerpazos que por allí se lucen dejándose la piel en cada partido. Ya nos gustaría al resto de las mortales poder disfrutar de tal panorama. Y la mujer no se calla una ya que no ha dudado en admitir que Feliciano le recuerda a un dios romano... ¡Y tanto que sí!

La mami de Murray tiene cincuenta años y está divorciada, ¿quién sabe? Quizás con tanta declaración pública el guapo tenista pueda plantearse calmar los ánimos de la señora de algún modo... ¿Dedicándole un saque, por ejemplo? Hasta el hijo no ha dudado en confesar: "Mi madre dice que Feliciano está muy bueno". Buena apreciación por parte de ella y de los miles de ojos que podrían decir lo mismo. ¡Ay! Y es que Felicano es mucho 'Deliciano'...