Feliciano López, Alba Carrillo y el pequeño Lucas, toda una 'happy family' en Gijón

LA MODELO Y SU HIJO ACOMPAÑARON AL TENISTA EN UN PARTIDO BENÉFICO

Alba Carrillo y Feliciano López han pasado unos días en Gijón. La pareja que aprovechó unos compromisos laborales del tenista para escaparse a la ciudad asturiana y no dudó en llevarse al hijo de la modelo, Lucas, fruto de su relación con el ex motorista y actual 'dj' Fonsi Nieto. Atrás han quedado los días en los que la modelo no disfrutaba del verdadero amor y, ahora, la sonrisa eterna forma la acompaña vaya donde vaya...