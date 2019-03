Feliciano López y Alba Carrillo, la nueva pareja sorpresa del 2013

“Llevábamos tiempo mal, muchos meses de inestabilidad. Estábamos en crisis desde que me quedé en estado de Lucas”, declaraba la modelo y presentadora Alba Carrillo en noviembre cuando anunciaba su ruptura con Fonsi Nieto. Tres meses después, tal como cuenta la revista Semana, la guapísima rubia vuelve a sonreír junto a uno de los solteros de oro más buenorro, el tenista Feliciano López.

Alba, que tras la ruptura con Fonsi se había mudado a casa de sus padres con el pequeño Lucas de tan sólo un año de edad, recupera la ilusión a sus 25 primaveras y vuelve a mirar al futuro con esperanza.

Por otro lado, el que fue novio de la exmiss y modelo María José Suárez, con quien mantuvo una relación inestable e intermitente durante cinco años, recoge en su currículum sentimental numerosas conquistas como Alejandra Prat (2005), Jessica Bueno (2010) y Úrsula Corberó (finales de 2011). Y es que Feliciano López arrasa dentro y fuera de las canchas de tenis.

En el especial Fin de año en Antena 3, Alba Carrillo, quien ya soñaba con rehacer su vida, pedía: “Deseo que el 2013 me cruce con el hombre de mi vida y casarme con él”. ¿Hará Feliciano realidad sus deseos? Además, no pasamos por alto que el matrimonio es asunto pendiente para los dos tortolitos… Love is in the air!