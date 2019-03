Feliciano López y Alba Carrillo derrochan complicidad en el IV Torneo Benéfico de Pádel contra el cáncer de mama

Nada nos gusta más que ver a nuestras celebrities en sus quehaceres, sobre todo si se trata de una causa solidaria. La Clínica Menorca organizó un año más el IV Torneo Benéfico de Pádel contra el cáncer de mama y allí estuvieron entre otros la parejaza formada por Feliciano López y Alba Carrillo. "Otros años no he podido venir porque me ha cogido fuera, pero este año ha coincidido que estoy aquí y encantado de jugar un ratito", declaró el tenista.

Entre risas y disfrutando con los amigos, vimos a la pareja de lo más compenetrada. Además, también estuvieron rodeados de otros famosos como Carmen Lomana, Ainhoa Arbizu, Carlos Sobera o Beatriz Rico, que también quisieron hacer su aportación.

Tampoco faltó Iker Casillas, quien evitó responder a preguntas polémicas sobre Mou. "No creo que sea la persona idónea para hablar, yo creo que yo seré madridista este Mou, no este Mou, venga Ancelotti o el que venga", declaró.

Un evento con buen fin en el que Alba y Feliciano derrocharon amor entre risas, abrazos y besos. "Amor, deporte y todo lo que se pueda", afirmó la presentadora. ¡Así se habla!