Feliciano López: “Me gustaría casarme con Alba Carrillo en 2014”

El amor ha llegado con fuerza a la vida de Feliciano López y es que el tenista ha encontrado en Alba Carrillo a “la mujer que más ha llenado mi vida”. En una íntima entrevista que recoge hola.com, Feliciano confiesa que el camino hacia el altar no está lejos: “No tenemos fecha de boda pero seguramente daremos ese paso en 2014”.

Y es que para él su chica “es una persona muy especial y me siento muy bien a su lado”, además no descarta convertirse en papá a corto plazo: “Soy un hombre muy familiar y me gustaría tener hijos en un futuro cercano”.

Aunque por el momento Feliciano es consciente de que, mientras siga en activo, formar una familia es complicado: “El tenis te deja pasar poco tiempo con tu pareja y con tu hijo porque pasas unos siete u ocho meses de un lado a otro”.