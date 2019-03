Las fans de Cristiano Ronaldo señalan que Irina Shayk quería ponerle celoso usando el mismo bañador con él que con Bradley Cooper

Irina Shayk revolucionó las redes sociales con una imagen de lo más hot en la que aparecía junto a Bradley Cooper en un lugar paradisíaco. No se le pueden ver las caras, pero se intuye que la pareja estaba disfrutando de lo lindo…

Ahora las fans de Cristiano Ronaldo han señalado que la top querría haber puesto al futbolista celoso ya que el bañador con el que aparece Irina en esa foto es el mismo que llevó cuando pasó las últimas navidades junto a CR7 y los suyos, justo antes de la ruptura.

No sabemos si será intencionado o no, pero las seguidoras del madridista le han hecho comentarios en relación a sino tenía otro bañador que ponerse o si estaba intentando llamar la atención de su ex.

Sea com sea, lo que sí está claro es que la relación de Irina y Bradley va viento en popa, mientras que al jugador blanco aun no le conocemos novia oficial.