La familia de Feliciano López desmiente que hayan sido el motivo de su ruptura con Alba Carrillo

Los medios nacionales están que arden con el repentino divorcio de Alba Carrillo y Feliciano López. El entorno de cada una de las partes ha achacado la ruptura a diferentes motivos, aunque uno de los más sonados ha sido la mala relación que la modelo tenía con la familia del tenista.

Ahora, Víctor López, el hermano de Feliciano, ha hablado con Vanitatis para desmentir estas especulaciones: "Mi hermano tiene una personalidad suficientemente fuerte para que le guíen su vida profesional y personal. Es rotundamente falso que la ruptura entre mi hermano y Alba Carrillo se haya producido por nuestra influencia familiar", ha declarado.

"Mis padres y yo tan solo le hemos ayudado a mi hermano cuando nos lo ha solicitado. Nada más. Nosotros no dibujamos la hoja de ruta de mi hermano. Feliciano pasa mucho tiempo fuera jugando al tenis y cuando necesitaba tirar de nosotros lo hacía, pero nada más. Mi hermano es dueño de su vida profesional, íntima y financiera", añade rotundamente Víctor.

El hermano del tenista ha querido dejar claro que no hay terceras personas y que Feliciano ha tomado la decisión por sí mismo: "Se dicen muchas cosas que no son ciertas. Nosotros nunca hemos entrado en estos temas y tampoco lo vamos a hacer ahora. El tiempo dejará claro quién es quién en esta historia. Nosotros no somos personajes del corazón para dar explicaciones de lo que ocurre en nuestras vidas y mucho menos en la vida de un familiar".

"Lo más lógico es que cuando se produce una ruptura sea porque la dos partes no se han entendido. Quizás las diferencias sean mayores que las similitudes", ha sostenido Víctor dando a entender que el matrimonio estaba condenado al fracaso desde el principio. ¡Mamma mía!