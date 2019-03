El fallecido Nicky Hayden iba a casarse con su novia, la modelo Jackie Marin

La muerte de Nicky Hayden ha conmocionado al mundo del motor tras un terrible accidente que le provocó unas graves lesiones en Rimini, Italia. El ex piloto planeaba casarse con su novia y prometida, Jackie Marin después de pedirle matrimonio en aguas venecianas hace un año.

El pasado miércoles Hayden paseaba en bicicleta por Italia con sus amigos cuando un coche le atropelló dejándolo inconsciente. Desde el atropello, su familia y prometida no se han separado de su lado. De acuerdo a periódicos como 'The Guardian', Jackie no se habría movido de su lado durante su estadía en el hospital.

Desde hace cinco años, la pareja llevaba saliendo y estaban muy felices según hemos visto en las fotos que ha compartido la modelo en su cuenta de Instagram. El piloto le había pedido que pasara el resto de su vida durante un paseo romántico en góndola. "Hace un año que este chico tomó la mejor decisión de su vida", escribió Marin en una publicación.

Según el entorno cercano a la modelo, a Marin le costará superar el fallecimiento de su prometido ya que estaban muy unidos e incluso pasaba más tiempo con él que con su familia. Jackie se convirtió en el mejor apoyo del deportista y más aún estos días que estuvo en el hospital.