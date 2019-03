La experiencia que ha marcado a Georgina Rodríguez y que nunca olvidará

Georgina Rodríguez ha mostrado su lado más solidario a través de su cuenta de Instagram después de tener una "tarde dura, pero muy especial", tal y como ella ha manifestado.

Y es que, la pareja de Cristiano Ronaldo, ha visitado una ONG que se encarga de acoger a niños y jóvenes con una difícil situación familiar. Una experiencia que ha querido reflejar en un extenso texto que ha compartido en sus redes sociales: "Me ha encantado compartir una tarde de merendola con los pequeños", empieza diciendo junto a varias fotos de ella en el centro.

Para después añadir que "Nada más pisar el centro y ver a los niños emocionados, contentos, felices al verme entrar, ellos han comenzado a abalanzarse sobre mí y yo he tenido que contener el llanto. Tenía tantas ganas de llorar... Un nudo en la garganta... Pero he tenido que ser fuerte por ellos, para que ellos me vieran bien y no hacérselo más difícil a los niños o al menos he intentado normalizar la situación".

Luego, la modelo ha comentado lo mucho que ha disfrutado del día: "Al finalizar la tarde ese nudo en la garganta, esa emoción se ha convertido en felicidad y salía por la puerta con una sonrisa en mi rostro. Pero siempre le toca a una la fibra sensible. Me han llegado al corazón y me los llevaría a todos a casa, pero claro, ya serían demasiados niños en casa...😅😂".

Para después terminar diciendo lo importante que ha sido para ella esta vivencia: "Sé que para muchos puede parecer un texto largo pero tenía muchas ganas de compartir mi experiencia con vosotros. Hoy ha sido un día muy especial que nunca olvidaré".