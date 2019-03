El escritor Luca Caioli saca a la luz todas las conquistas de Cristiano Ronaldo

Desde Nuria Bermúdez a Maria Sharapova; de Paris Hilton a Kim Kardashian. Muchas son las celebrities que han sido relacionadas con Cristiano Ronaldo y que el escritor Luca Caioli se ha encargado de recopilar bajo la biografía del astro, ‘Historia de una ambición sin límites’.

La modelo brasileña, Jordana Jardel, se le considera su primera novia. La hermana del delantero del Sporting de Lisboa, Mario, contó para ‘Daily Star’ el romance que mantuvo con el portugués cuando éste jugaba en el Manchester. Un amor que poco le duró y que pronto superó gracias a Gemma Atkinson, la actriz que, según cuenta, le enseño a habla ingles.

Después de ella, llegaron otras mujeres que poco influyeron en su currículum amoroso: la modelo andorrana, Merche Romero; la hermana de Juliano Belleti, Luana, o Letizia Filippi, una italiana a la que se le quedo muy buen recuerdo del jugador blanco: “Es un fuera de serie en todos los sentidos”, reveló para un programa de televisión.

Pero antes que la italiana, una mallorquina consiguió conquistar al delantero: Nereida Gallardo. Una auxiliar de enfermería que casi logra hacerle pasar por el altar, sino hubiera sido por la familia del jugador, quien se opuso en rotundo a su romance.

Su ruptura con la española, hizo que CR7 ‘cruzara’ el charco y se le despertara el interés por las celebrities norteamericanas: Paris Hilton y Kim Kardashian. Dos amigas que, al parecer, tuvieron algo más que simple amistad con el jugador.

Sin embargo, no todas las conquistas del jugador han estado bien vistas por los directivos de los clubs a los que ha pertenecido. Su supuesto romance con una guapísima brasileña llamada Fernanda le puso en el centro de la polémica cuando la joven declaró para el desaparecido periódico ‘News of the World’ que “Cristiano y yo somos buenos amigos desde hace años, y también ha sido mi cliente”, indicó la brasileña. Un hecho que provocó que Cristiano tuviese que desmentirlo a través de un comunicado.

Muchas idas y venidas sentimentales pero que se han terminado gracias a la modelo rusa, Irina Shayk. La parejita se conoció en la primavera del 2010 y desde entonces se han vuelto inseparables. Una relación que ha puesto el broche final a un largo historial amoroso y que ha conseguido que el soltero de oro deje de serlo para convertirse en un hombre casado el próximo julio.