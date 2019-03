El escándalo que podría acabar con el imperio de David y Victoria Beckham

Entre Victoria y David Beckham han conseguido construir un imperio que asciende a los 500 millones de dólares aproximadamente, y han destacado por protagonizar numerosas causas benéficas y por recaudar millonarias cifras para UNICEF, ONG con la que colaboran y de la que el exfutbolista es embajador.

El escándalo se ha desencadenado después de que saliesen a la luz unos emails de David, donde muestra su descontento con Gran Bretaña, que no le concedió el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico cuando él quería, y que intercambió con Simon Oliveira, amigo y responsable de las relaciones públicas del jugador. La información, que ha salido a la luz y que se ha difundido a diferentes medios, podría dañar de forma irreparable la reputación de Beckham.

"Son una panda de cerdos. No esperaba menos. ¿Quién decide sobre los títulos? Es una vergüenza ser honrado, si fuera americano tendría algo así desde hace diez años", escribía David descontento con el equipo de organización de la concesión del título de Caballero, a los que describía como "unos gilipollas desagradecidos". "OBE a Katherine Jenkins, ¿por qué? Por cantar en el rugby, visitar a las tropas y admitir que tomaba coca. Vaya p*** chiste, si te preguntan deberíamos pensar en algún comentario tajante", comentaba ofendido el futbolista cuando aún no había recibido su ansiado título. "Lo único que hemos hecho es inventar acciones benéficas para que él quede bien", escribía Oliveira explicando la implicación de Beckham en UNICEF, para conseguir alzarse con el reconocimiento. "No quiero poner mi dinero personal en esta causa (...) Este puto dinero es mío", respondía el jugador cuando le pedían dinero para participar en una causa.

Son algunos de los sorprendentes mensajes que los hackers han obtenido y que pueden hacer mucho daño a la familia Beckham. Aunque por lo pronto, la ONG con la que colabora ha publicado un comunicado desmintiendo las informaciones y asegurando que el trabajo del futbolista durante estos años ha sido impecable, consiguiendo millonarias recaudaciones para obras benéficas.

Pero los medios no paran de hacer eco del escándalo, y los Beckham hacen todo lo posible por mantener la normalidad, mientras están en el punto de mira de todas las críticas. "Sólo soy una persona normal que está muy decepcionada por no obtener un título de caballero", ha sido todo lo que ha declarado David después de las filtraciones.