El entorno de Jesé Rodríguez desmiente los duros reproches de Aurah Ruiz

Jesé Rodríguez anunció hace unos días vía comunicado su ruptura con Aurah Ruiz. Después de una tumultuosa relación y un hijo en común, Nyan, el cual ha estado hospitalizado desde que nació, la pareja ponía así punto y final a su historia de amor.

Pero la canaria, ni corta ni perezosa, se lanzó a escribir en respuesta una serie de reproches contra el futbolista en sus redes sociales, donde le acusaba de no haberse preocupado por su hijo: “No pidas que me respeten a mí y a tu hijo cuando eres el primero que nos ha faltado el respeto al mandar a tu representante escribir un comunicado. Nos fallaste en el peor momento de nuestras vidas. Recuerda tú no estás cuidando de Nyan. Tu fútbol es lo primero”.

Ahora es el entorno de Jesé el que ha querido dar su versión de lo sucedido: “Que no llame a la madre para preguntar por su hijo no significa que no hable con los médicos para saber todo. Aparte recuerda quién es el que se hace cargo de todo, échale mente”, ha dicho Raymond Ray, amigo íntimo del jugador del Stoke City.

Según señalan sus allegados, aunque sus compromisos profesionales no le permiten estar todos los días en el hospital, sí que se mantiene informado, además de estar costeando todo lo que el traslado a Madrid del pequeño ha supuesto.

La amiga íntima de Aurah, Thyaré Lukes Mart, también cargó contra Jesé: “Tanto extrañas a Nyan que no has llamado para saber de él en una semana. Anda ya, falso”, lo que ha despertado la ira de los amigos del exmadridista. Aunque Thyaré ha asegurado al portal Look que por el momento: “Ni Aurah ni su entorno se va a pronunciar hasta que Nyan esté recuperado. No vamos a decir nada de momento, pero lo que dice Aurah en sus redes es completamente cierto”.