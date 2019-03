El enigmático tuit de Fernando Alonso tras su ruptura con Lara Álvarez

LOS COMPROMISOS PROFESIONALES DE ELLA PODRÍAN HABER SIDO EL DETONANTE

Desde el pasado fin de semana no se habla de otra cosa: Fernando Alonso y Lara Álvarez han roto y, para más inri, ambos han borrado de sus perfiles las fotos que habían compartido durante el año y cuatro meses que ha durado su historia de amor. El detonante podría haber sido que el piloto le habría pedido a la presentadora que abandonara su carrera profesional para acompañarle a él por todo el mundo, a lo que Lara habría dicho que no. Pero, por otro lado, Alonso ha publicado un enigmático tuit en el que no deja del todo claro si ha habido ruptura o no…