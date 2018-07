El embarazo de Sara Carbonero e Iker Casilllas les convierte en los 'celebs' de la semana

Esta semana los 'baby vip' convierten a sus futuros 'papás' en los ganadores de nuestro ranking celebritero. Sara Carbonero e Iker Casillas confirmaban que por fin... ¡Van a ser padres! Y siendo la noticia de la semana no podían quedarse fuera de nuestro ranking a celebrity de la semana. Y no es que, simplemente hayan ganado si no que... ¡Han arrasado!

Han pasado ya tres años desde que nos enamoramos de la pareja cuando compartieron con nosotros ese tórrido beso de amor en el mundial de Sudáfrica. Desde ese momento, no hemos dejado de ver a través de las redes los viajes de la pareja, sus anécdotas y algún que otro besito. Pocos han sido los rumores de separación que les han acompañado, y es que no hay nada más que verles la cara de felicidad y el amor que se profesan. Y ahora, esa felicidad la derrochan más que nunca, 'Baby Carbonillas' está en camino, y por este motivo, y todos los que hemos dicho, se han hecho los ganadores indiscutibles a la corona celebritera.

Otro 'baby vip' ha hecho a su padre quedar en segundo puesto. El mayor de los Jonas Brothers, Kevin Jonas, confirmaba esta semana que va hacer tíos a sus hermanos. Un segundo puesto, también bien merecido, ya que si lo que va hacer es aumentar una familia de guapos, se merece como mínimo ese segundo puesto.

La 'vomitona' de Harry Styles, la pareja cool de Pilar Rubio y Sergio Ramos y las 'bad rules' de Justin Bieber se han quedado en medio del camino para hacerse con la corona.

Por último, parece que tanto tiempo fuera del mercado ha hecho a George Clooney que las mujeres nos olvidemos un poquito de ese 'sex appeal' que tanto nos gustaba dejando al nuevamente soltero de oro en última posición.