Elisabeth Reyes, Amaia Salamanca, Pilar Rubio… ¡Conoce el currículum amoroso de Sergio Ramos!

Sergio Ramos lo tiene todo: es joven, tiene éxito y está hecho todo un conquistador. El futbolista ha ido engrosando con el paso del tiempo su currículum amoroso y si lo repasamos detenidamente, por él han pasado muchas celebrities.

Su último romance ha sido el de Pilar Rubio, pero antes de ella hubo otras. ¿Quién no recuerda su historia con Elisabeth Reyes? La guapa malagueña y ex miss España tuvo una relación con el madridista que duró poco menos de un año. Entre medias de sus idas y venidas, se habló de que el de Camas había vivido una alocada noche de pasión con la actriz Blanca Romero y de hecho, se les pudo fotografiar juntos… ¡Aunque no revueltos!

Una vez finiquitada su relación con la modelo, el jugador también tuvo un 'algo' con Nani Gaitán, diez años mayor que él, pero la cosa no llegó a buen puerto. Después le tocó a Amaia Salamanca que por aquel entonces comenzaba a triunfar en televisión. Lo suyo duró cuatro meses y al parecer, fue él quién puso punto y final al noviazgo puesto que no quería atarse.

Después inició una de sus relaciones más importantes: Lara Álvarez. La chica de los deportes y Sergio han mantenido un idilio con muchas idas y venidas. Las reconciliaciones y las rupturas han marcado su historia de amor y, entre unas y otras, se rumoreó que el futbolista estaba saliendo con la cantante India Martínez. Un rumor con el que pronto se acabó, puesto que las fotos en las que supuestamente aparecían junto, no eran con la cordobesa, sino con la hermana de Ramos. Así mismo, en otro de esos incisos con Lara, el blanco sucumbió a los encantos de Romina Belluscio, aunque nunca llegó a confirmarse por ninguna de las partes.

Y tras su última ruptura con Lara, justo antes de la Eurocopa, Sergio ha mantenido su soltería hasta ahora, cuando su romance con Pilar Rubio ocupa las portadas de las revistas. La pareja sorpresa de moda por fin ha sido pillada dándose muestras de cariño y, por el momento, parece que todo les va viento en popa. ¿Será esta la definitiva?