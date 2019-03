Ejercicios para fortalecer los glúteos

Tanto hombres como mujeres coinciden en su preocupación por tener un buen cuerpo y en que son una de las partes que más les cuesta fortalecer y mejorar. En primer lugar la alimentación es el pilar más importante, de nada sirve matarse en el gimnasio si no cuidas tus comidas y no controlas las grasas y hábitos de vida. Con tan sólo unos minutos durante varios días a la semana podrás preparar esta temida parte del cuerpo para lucirla durante el verano. Os dejamos una lista con los 5 mejores ejercicios para tener unos glúteos perfectos:

1. Sentadillas

Si te apuntas al gimnasio serán tu peor pesadilla, son la base de cualquier tabla de ejercicio que todos los entrenadores mandarán en tu tabla de ejercicios. Son, sin duda, uno de los ejercicios más completos que existen y con doble efecto: no sólo conseguirás un culo firme, sino que además ayudarán a tonificar las piernas. y conseguir resultados de forma rápida. Para empezar, deberás ponerte de pie, con la espalda recta y las piernas a distancia de los hombros para, posteriormente, doblar ambas piernas. Si quieres resultados efectivos puedes realizarlas con peso, bien con una barra detrás del cuello o con mancuernas en las manos.

2. Step

Uno de los aparatos más utilizados en los gimnasios. Se trata de un pequeño aparato, similar a un banco pequeño, que ayuda a tonificar y definir tus piernas y glúteos. Para ello debes ponerte frente a él e ir subiendo como si fueran unas escaleras.

3. 'Jumping Jacks'

Se trata de saltos con separación de piernas, para ello debes ponerte de pie, con los brazos pegados a las caderas. A continuación dar un salto abriendo las piernas y elevando los brazos por encima de la cabeza mientras das una palmada. Después volver a la posición del inicio.

4. Zancadas o 'lunges'

Si eres constante con este ejercicio lograrás unos resultados espectaculares. Algo más complicados que las sentadillas: la clave está en que la puntera del pie no sobrepase la rodilla. Además, también puedes hacer zancadas con salto que son igualmente de efectivas pero, además, ayudan a definirlos y a perder peso.

5. Puente

Otro de los ejercicios clave de toda tabla de ejercicios de gimnasio. Para realizar este ejercicio deberás recostarte boca arriba en el suelo y mientras las plantas de los pies y los brazos están apoyados en el suelo ir levantando la pelvis hacia el techo apretando los glúteos y abdominales.

Lo bueno de los ejercicios anteriores es que podrás realizarlos fácilmente desde casa sin tener que apuntarte al gimnasio y puedes complementarlos con otro tipo de actividades que, sin darte cuenta, realizas a diario como subir escaleras o montar en bicicleta y poco a poco alcanzarás los objetivos deseados. Si estás preocupada porque llega el verano y no has sido constante a lo largo del año no te preocupes, olvídate de las dietas milagro y dedica media hora al día para realizar estos ejercicios y podrás tener los glúteos perfectos que tanto deseas.