Edurne, el nuevo fichaje de la prensa inglesa

RENDIDOS ANTE SUS ENCANTOS

El Manchaster no ha tenido mal ojo a la hora de fichar a David de Gea y todo lo que ello conlleva. Porque la prensa inglesa ya ha fichado a su chica, Edurne, para hacerla protagonista del papel 'couché'. Y es que a la rubia no le faltan cualidades para ser 'un auténtico bombón' como la califica el 'The Sun'.