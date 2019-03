Edurne y David de Gea, una pareja de guapos en la gala Manchester United Player of the Year Awards 2013

Los vemos lucir palmito de vez en cuando pero cuando lo hacen esta pareja de guapos no pasa desapercibida. Edurne y David de Gea acudieron juntos y sonrientes a la gala Manchester United Player of the Year Awards 2013 y lucieron con glamour sobre la alfombra roja.

Los tortolitos brillaron con luz propia en este evento y no pasaron desapercibidos para los flashes. Felices y tan enamorados como siempre, la cantante y el portero pasearon su amor frente a los flashes.

Una noche en la que De Gea no acabó por llevarse el galardón pero si un merecidísimo tercer puesto como mejor jugador de la temporada, por lo que sabe que cuanto con el cariño de los seguidores de su equipo.