Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, es retenida en Barajas porque viajaba con 55.000 euros en su equipaje de mano

Cristiano Ronaldo no gana para disgustos. Después de haberse convertido en el centro de todas las miradas por los escándalos que ha protagonizado en las últimas semanas, ahora el astro se entera de que su madre, Dolores Aveiro, ha sido pillada intentando salir del país con 55.000 euros en efectivo dentro de su equipaje de mano.

Miembros de la Guardia Civil se vieron obligados a retener a la mujer, de 61 años y cocinera de profesión, cuando intentaba volar a Portugal con una cantidad superior a los 10.000 euros permitidos para viajar al extranjero y de procedencia desconocida.

La madre del futbolista pudo continuar con su viaje pocos minutos después de ser llamada por las autoridades, aunque le fueron confiscados 45.000 euros. Esa cantidad permanecerá bajo custodia de las autoridades de aduanas hasta que Aveiro pueda justificar su procedencia.

A pesar del incidente, la madre del futbolista no fue detenida por tratarse solo de una falta administrativa y no de un delito, que los agentes tribuyen a una falta de conocimiento de la legislación y no a una intención de fraude fiscal.