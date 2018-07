Los diferentes motivos de la ruptura entre Alba Carrillo y Feliciano López

¡Vaya mes de rupturas! Sin duda, esta semana la noticia estrella ha sido la exclusiva que ha lanzado ¡Hola! este miércoles en su portada: Alba Carrillo y Feliciano López han anunciado su inesperada ruptura tras tan solo 11 meses de matrimonio. Los rumores llevaban sonando ya un tiempo, aunque no ha sido hasta ahora cuando la modelo ha decidido romper su silencio y confirmar estas especulaciones.

Una despechada Alba confiesa en la revista que ha sido Feliciano quien le ha pedido el divorcio "de manera fría y distante", y asegura que ella sigue queriéndole y que le ha pillado todo de improviso: "Me casé enamoradísima y sigo enamorada, no doy crédito. Estoy sufriendo mucho", ha declarado en su entrevista.

En cuanto a los motivos de la ruptura, son diferentes según los cuente el entorno de una parte o de otra. Las personas cercanas a Alba aseguran que la top no podía soportar tanto tiempo sola y que la relación que tenía con la familia de Feliciano no era nada buena. La propia Alba no entiende esta decisión y ha comentado: "¡Si nos hemos visto poquísimo desde que nos hemos casado!".

Por otro lado, los amigos del tenista han afirmado que la modelo tiene un carácter muy fuerte y variable, lo cual ha sido el motivo de muchas discusiones desde el día del 'sí, quiero'. Según cuentan, López estaba cansado de darle oportunidades y, para más inri, la continua presencia de la madre de Alba en sus vidas ha empeorado la situación. Eso sí, desmienten que la causa haya sido la infidelidad de Feliciano, pues en ese caso habría sido Alba quien habría acabado con la relación.