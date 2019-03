Diego Forlán y Zaira... ¡Ya no se casan!

¡Notición! Gracias a Twitter, como de costumbre, nos hemos enterado que Diego Forlán y Zaira... ¡No se casan! Ha sido la modelo la que ha anunciado que no pasará por el altar con el uruguayo, y además lo ha recalcado afirmando: “menos mal que no me casé”.

Los motivos no se saben, aunque los medios latinoamericanos ya apuntan a numerosas razones. Al parecer, todo podría haber venido tras el viaje que la parejita realizó hace pocos días a Miami. Muchos aseguran que el ex jugador del Atlético de Madrid podría aprovechado ese romántico viaje para comunicarle a su impresionante chica que no estaba muy seguro de la decisión de pasar por el altar...

La familia directa de la modelo asegura que Zaira tiene fuertes motivos para dejar esta relación. Pero otro de los rumores que se comentan al otro lado del charco, y que ha llegado hasta nuestro país, es que el futbolista quería que la argentina dejase de trabajar como modelo, algo que agobiaba a la joven.

El próximo 29 de julio era el día elegido para que la parejita se diese el ‘Sí quiero’ y parece que ese día no llegará... ¿o sí? Porque ya sabemos cómo son estas celebrities, que un día dicen una cosa y al otro todo lo contrario.