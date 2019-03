Diego Armando Maradona reconoce a un hijo suyo biológico de 29 años

Diego Armando Maradona ya cuenta con cinco herederos después de reconocer que un joven italiano de 29 años llamado Diego, igual que él, es su hijo biológico. Un vástago que nació después de que el argentino mantuviera una relación extramatrimonial con la italiana Cristina Sinagra.

El pasado mes de junio Diego Junior se trasladó hasta Buenos Aires desde Italia para participar en el programa con más audiencia de la televisión argentina, 'Bailando'. Así, una vez allí la actual pareja de Maradona, Rocío Oliva, organizó una reunión donde se reencontraron padre e hijo.

Según el célebre periodista del corazón Jorge Rial, lo primero que le dijo el ex futbolista a Diego Junior al verlo fue: "¡Sos mi hijo!". El joven se había acercado a su casa en la exclusiva zona de Nordelta, a las afueras de la capital argentina. Por la noche, habría un segundo encuentro en el barrio porteño de Devoto.

"Fue una iniciativa de Diego. Hubo un abrazo, mucha emoción. Cuando Rocío lo llama por teléfono, le dice a Diego Jr.: 'Tu papá te quiere hablar'. Él lo saludó sólo con un 'Hola', y Diego padre le contestó: 'Pero, ¿cómo? ¿En los mensajes me decís 'hola viejo' y ahora no me vas a decir papá?", comenta la tertuliana de televisión Noelia Antonelli.

Esta iniciativa llega después de que Diego Armando haya negado durante toda la vida del joevn que era su hijo. De hecho en el año 2003 Maradona y Diego Junior ya se vieron en un campo de golf de Roma. El chaval se acercó a ver a su padre allí y lo abrazó. Pero el ex futbolista todavía seguía en ese entonces sin reconocer su paternidad.

Tras salir la información en la prensa otra de las hijas del deportista, Gianinna Maradona, ha comentado su malestar al enterarse por los medios de comunicación de la noticia y no por parte de su padre.

"Me hubiese encantado que él (Maradona padre) me llegara a decir a mí antes de que saliera en todos lados. Básicamente, que me llamara y me dijera: 'Mirá, hija, te mentí en su momento, te pido que me disculpes'. Enterarse por la tele y todo esto no está bueno". Gianinna también le ha pedido disculpas a Diego Junior "por haber creído una mentira de mi papá".