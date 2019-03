El ex de Desiré Cordero, Enzo Rennella, se burla de Cristiano Ronaldo en Instagram

Parece que a Enzo Rennella no le ha sentado nada bien enterarse de la noticia de que su exnovia, Desiré Cordero, le ha encontrado tan repentinamente sustituto. Y es que nada más ni nada menos estamos hablando de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo y Desiré Cordero, ¿la nueva pareja? | Celebrities.es

Es por eso que ha tenido un ataque de celos y, como si fuera un adolescente, se ha burlado en su perfil de Instagram de la estrella del Real Madrid. ¿Que cómo lo ha hecho? Ha compartido un vídeo en el que imita el gesto y grito de celebración que caracterizan a CR7: el famoso "Uh".

Vicenzo Rennella imita a CR7 | Instagram

Para más inri, el título del post es "I am Miami Bitch", o lo que es lo mismo: "Soy una puta en Miami". ¿Acaso está insultando al ahora novio de la exMiss España o a su propia ex? No sabemos cómo acabará esta historia, pero conociendo a Cristiano raro sería que el galáctico no le lanzara una pullita de alguna manera.