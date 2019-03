Descubrimos las 'grandes dotes' de Leo Messi gracias a una supuesta amante

Son varias las chicas que han aparecido hablando de sus fugaces encuentros con Leo Messi en los últimos años, pero ninguna ‘relación’ se ha confirmado. Lo que sí es seguro es que el argentino lleva unos años de noviazgo con Antonella Roccuzzo, una joven que nada tiene que ver con las señoritas que aparecen hablando de sus relaciones íntimas con el futbolista.

La última en aparecer y hablar de su tórrido encuentro con el 10 del Barça ha sido Xoana, una impresionante morenaza, bailarina y con una facilidad pasmosa para sujetar su teléfono móvil… Ha sido para la revista ‘Primera Línea’, y en dicha entrevista la argentina cuenta cómo conoció a Messi y detalles sobre sus encuentros ‘amorosos’ que nos han dejado con la boca abierta.

La cándida mujer no se corta a la hora de describir lo “bien dotado” que está el delantero. “Yo diría que Messi no hace honor a su apodo de ‘Pulga’. Diría que más bien hace honor a la ley de la L”… Y después de soltar esta perlita se queda tan pancha la chica.

No vamos a entrar en si es cierto o no que Leo ha tenido un affair con esta discretísima mujer, pero sí nos genera algunas preguntas tras leer sus declaraciones. Si Xoana no miente en esa “ley de la L”… ¿Estamos ante una plaga en el Barça de hombres bien dotados? ¿Al famosísimo Piquetón le ha salido un duro competidor: el ‘Messitón’?