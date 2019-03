El desafinado estreno de Neymar como cantante con el tema ‘Yo necesito’

A principios de semana Neymar decía alto y claro que iba a lanzar su carrera como cantante con su primer sencillo, el cual colgaría en Facebook para deleite de sus seguidores.

Pues bien, el gran día ha llegado y el blaugrana ha cumplido su promesa. En el vídeo podemos verle sentado frente al piano, con camiseta y el pelo teñido de rubio platino. Como buenamente puede, toca el instrumento mientras intenta entonar la canción, sin mucho acierto.

No sabemos si se trata de una broma o qué, pero lo que queda claro es que al brasileño todavía le queda mucho camino por hacer antes de lanzarse más en serio con el mundo de la música. No hay más que verle en el vídeo para hacerse una idea de que lo de cantar, no es lo suyo.