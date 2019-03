David y Victoria Beckham celebran con un casto beso sus éxitos profesionales

Los Beckham están en racha, tan en racha que no paran de cosechar éxitos profesionales. Así hemos podido verles a través de las redes sociales celebrando por todo lo alto su último reto: lanzar un whisky con el nombre de David en asociación con la firma Haig Club.

David y Victoria no dudaron en celebrar el gran momento y lo inmortalizaron en las redes sociales con este casto beso. El ex futbolista escribió: “Mi hermosa esposa Victoria me acompañó en Escocia para mi cena de celebración con Haig Club. Pasamos una noche genial”.

Y es que la pareja esta imparable: si Vicky triunfa como diseñadora además de haber abierto su primera tienda en Londres con colas infinitas, David es imagen de H&M, Emporio Armani o Samsung, entre otras firmas, y además se dedica a inversiones mobiliarias.