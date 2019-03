David Bustamante, María León y Diego Osorio no se perdieron el Mutua Madrid Open de Tenis 2013

Una vez más las celebrities no han faltado a uno de los eventos deportivos más 'in' del año. El Mutua Madrid Open de Tenis 2013 se ha convertido también en una pasarela de los más VIPs que divertidos, concentrados pero, sobre todo, muy bien acompañados, no se pierden una. Entre ellos, hemos podido ver a David Bustamante y el coreógrafo Javier 'Poty' Castillo, ambos de lo más inmersos en el partido.

María León y Diego Osorio también disfrutaron del ambiente y se lo pasaron pipa entre confidencias y miradas cómplices. Adriana Abascal acudió junto a su prometido, Emmanuel Schrede, y un amigo de la pareja. Los tres estuvieron de lo más observadores y divertidos.

Cayetano Martínez de Irujo y Julián López fueron otros de los que acudieron acompañados y siguieron sin perder ni un segundo el encuentro deportivo, al igual que hicieron Irina Shayk y Cristiano Ronaldo, quienes no quisieron perderse el encuentro de Nadal contra Ferrer y derrocharon toda esa complicidad y química a la que nos tienen acostumbrados. ¡Hasta se dieron 'el lote' delante de Sergio Ramos!

No nos cabe duda de que aún quedan celebrities por desfilar en la nueva pasarela en la que la Caja Mágica se ha convertido estos días. ¡Cómo nos gusta el tenis!