David Beckham visita Madrid para inaugurar una tienda de ropa

David Beckham, a sus 40 años es uno de los hombres más atractivos del planeta, algo que no pasa desapercibido para las marcas, quienes no dudan en convertirle en imagen de sus campañas. La última marca a la que Beckham ha prestado su rostro es la firma de relojes suiza Breitling, para la que además ha inaugurado su tienda en Madrid. Ha acudido al evento con un elegante traje azul que le sentaba como un guante y derrochando simpatía, y donde no ha dudado en hablar sobre su familia y su vida retirado de los terrenos de juego.

Sobre su familia, David ha dicho que son muy normales y que "en lo que más me gusta invertir el tiempo es, por supuesto, en mis hijos y mi familia. Es el tiempo más especial. Siempre he viajado mucho, sobre todo cuando jugaba al fútbol, así que disfruto muchísimo el tiempo que paso con ellos". Habló también del gusto por la moda de su familia y de los primeros pasos en las pasarelas de sus hijos Brooklyn y Romeo. También habló de su pequeña Harper, sobre quien dijo que compartía el gusto por la moda de su madre y que con tan solo cuatro años “no deja que nadie más escoja lo que se va a poner".

Durante su visita a la capital, Beckham tuvo tiempo para disfrutar de sus rincones favoritos de Madrid, que mostró a sus seguidores a través de Instagram y sobre el que ha comentado que para él es “un lugar muy especial”.